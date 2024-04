Diagnosticada com câncer raro e agressivo, jovem de 17 anos realiza sonho e se casa neste sábado

Diagnosticada com um câncer raro e agressivo aos 15 anos, Isabel Veloso, ou Zabéu, como foi carinhosamente apelidada, se casa neste sábado (13). A festa será no próximo dia 22. Depois de várias tentativas frustradas de tratamento, dentre elas quimioterapias, transplante e medicações, ela, que está com 17 anos, decidiu que era hora de parar.

Em março, Isabel comunicou em suas redes sociais que só teria mais 6 meses de vida. Um dos seus muitos sonhos é se casar. Isabel está noiva de Lucas Borbas, com quem mantém relacionamento desde agosto do ano passado.

“Ele (Lucas) sempre me deu o maior apoio em tudo. Sempre cuidou muito bem de mim. Comentamos muito sobre o futuro, mas prometemos um para o outro que vamos tentar ao máximo aproveitar e não se lamentar. É claro que às vezes a gente chora, fica com raiva, mas a gente se consola”, contou Isabel, em entrevista ao Metrópoles.

"O legado que quero deixar é o amor", diz Isabel

Para ajudar com os custos do casório, uma vaquinha online foi criada e, no total, R$ 40,5 mil foram arrecadados. O casamento civil do casal está marcado para este sábado (13). “Com certeza eu acredito que vai ser o dia mais feliz da minha vida. Sei que Jesus está cuidando de tudo”, disse.

Nascida no Paraná, Isabel passou a usar as redes sociais como forma de desabafar sobre a situação. Ela não esperava que seus relatos comoveriam milhares de pessoas, principalmente pela forma serena e madura de lidar com a morte. No TikTok ela acumula mais de 17 milhões de curtidas. No Instagram, são 2 milhões de seguidores. Todos sensibilizados com a história da jovem.

Ao ser perguntada sobre o legado que quer deixar no mundo, Isabel é concisa: “Amor”. “O legado que eu quero deixar é o amor. É sobre como amar alguém, como ser amado, e como você pode ter força mesmo quando você tem um diagnóstico de morte. Eu acho que é muito importante você sempre ter fé”, afirmou.

Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, quando tinha 15 anos. Esse câncer surge quando os linfócitos ou os seus precursores que habitam no sistema linfático, e que deveriam proteger o corpo contra as bactérias, vírus, dentre outros perigos, se transformam em uma célula maligna, que desencadeia uma reação inflamatória. A partir disso, a célula maligna passa a ser rodeada de diferentes tipos de células normais de defesa. Esse aglomerado é o que forma a massa tumoral.