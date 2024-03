Adolescente viraliza nas redes sociais com jornada de câncer terminal; vídeo

Isabel Veloso, de 18 anos, viralizou nas redes sociais ao compartilhar a jornada de tratamento de um câncer terminal. No Tik Tok, a jovem possui mais de 580 mil seguidores que acompanham as atualizações da doença. No perfil, Isabel revelou que tem de quatro a seis meses estimados de vida, mas, depois de uma nova análise, os médicos encurtaram ainda mais.

“O tumor que tenho no corpo cresce de maneira muito rápida e o lugar que ele está é de extremo risco, porque o tumor está em volta do meu coração, então ele pressiona o órgão inteiro”, explicou ela. “Conforme for crescendo, aumentam muito mais as chances de parar o meu coração a qualquer momento", finalizou.

Agora, o tempo estimado de vida para ela é de dois a quatro meses. Isabel diz ainda ter esperanças de uma variação. “Depende da forma com que eu vou lidar com tudo isso. Mas eu prefiro acreditar que ainda tenho seis meses aqui”, contou.

Isabel recebeu o diagnóstico de câncer (Linfoma de Hodgkin) em 2021, aos 15 anos. Desde então, enfrentou quimioterapia, transplante de medula óssea e diversos tratamentos até alcançar a cura em novembro de 2023.

Três meses depois, recebeu a notícia de que o câncer havia retornado muito mais agressivo que antes. Nas redes sociais, internautas se solidarizaram com uma vakinha online para um dos últimos pedidos de Isabel: casar com namorado, Lucas Borbas.

“Ela entendeu que não está aqui para ser curada, mas sim para curar, entendeu que o seu tempo é curto, mas o seu esforço para estar com as pessoas que ama é gigante", diz a página da arrecadação, que já passou da meta dos R$25 mil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)