Modelo de 18 anos com câncer terminal conhece o mar: 'Felicidade'

A modelo Samantha Natasha Ferreira, de 18 anos, foi diagnosticada aos 16 anos com câncer de ovário e teve sua vida transformada. Durante o tratamento e as cirurgias realizadas, a jovem começou a cultivar o enorme desejo de ir a uma cidade litorânea. Neste sábado (11), Samantha, a mãe Maria José e a irmã Katrina Conceição, viajaram para Salvador (BA) e estão vivenciando, por quatro dias, momentos inesquecíveis nas praias da cidade.

“Agradeço a todos que me ajudaram, porque estão realizando um sonho de Samantha que, neste momento, é muito importante para ela”, disse Maria José, mãe da modelo.

A moradora do Distrito Federal é uma das pacientes assistidas pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace). O objetivo da Abrace com este projeto, chamado “Programa William”, é proporcionar cuidados paliativos para pacientes em estado terminal, onde a doença não consegue mais responder aos tratamentos disponíveis oferecidos pelos médicos.

Em 2021, Samantha passou por um procedimento chamado transplante autólogo em tandem, onde a paciente recebeu suas próprias células-tronco. Durante o período de cinco meses em que esteve internada, começou a sonhar que estava perto do mar. Uma empresa de turismo se solidarizou com a história e, junto com a Abrace, decidiram realizar a vontade de Samantha.

“A sensação de quando eu entrei aqui foi muito boa. Uma sensação de paz, de alívio, de saber que pode aproveitar. Na hora que a gente pisou aqui [na praia], deu aquela sensação de que a gente pisa, respira e sente que está vivo”, disse Samantha.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)