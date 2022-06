Remédio elimina 100% do câncer de pacientes submetidos a estudo; entenda

Uma pesquisa realizada pelos médicos do Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, em Nova York, nos Estados Unidos, teve um resultado promissor. Um medicamento foi capaz de eliminar completamente o câncer de um grupo de pacientes submetidos ao estudo. As informações são do portal R7.

Os resultados que foram publicados na revista científica The New England Journal of Medicine, demonstraram que os doze pacientes que tinham o tumor adenocarcinoma retal em estágio avançado, com mutação rara, submetidos a um tratamento com a dostarlimabe, "tiveram uma resposta clínica completa, sem evidência de tumor na ressonância magnética, tomografia por emissão de pósitrons com fluordesoxiglicose, avaliação endoscópica, toque retal ou biópsia", explicaram os pesquisadores.

Era esperado que os pacientes tivessem que realizar quimiorradioterapia ou cirurgias, mas nenhum dos doze precisou do tratamento complementar. “Na época desse relato, nenhum paciente havia recebido quimiorradioterapia ou tinha sido submetido a cirurgia e nenhum caso de progressão ou recorrência havia sido relatado durante o seguimento (intervalo de 6 a 25 meses). Nenhum evento adverso de grau 3 ou superior foi relatado”, contaram os autores do estudo.

Luis Alberto Diaz, chefe da divisão oncológica de tumores sólidos do MKSCC (Reprodução/MSKCC)

O estudo irá acompanhar os pacientes que tiveram a remissão dos tumores por mais tempo. O autor principal do estudo, Luis Alberto Diaz, chefe da divisão oncológica de tumores sólidos, disse em entrevista que acredita que “esta é a primeira vez que isso [uma resposta de 100%] acontece na história do câncer”.

O que se sabe sobre o dostarlimabe?

O medicamento é utilizado em estudos para uso imunoterápico. A droga desmascara as células cancerígenas, permitindo que o sistema imunológico do paciente as destrua por completo.

O jornal The New York Times afirmou que cada dose do remédio custa em torno de 11 mil dólares, mais de 50 mil reais. O seu desenvolvimento é custeado pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline, pela Fundação Simon and Eve Colin, pela organização sem fins lucrativos Swim Across America, pelo programa Stand Up to Cancer e pela Fundação Nacional de Câncer dos Estados Unidos.

A droga que tem nome comercial Jamperli já é aprovada nos Estados Unidos para tratamento de tumores sólidos que tem a mutação rara conhecida como deficiência de reparo de incompatibilidade. Esse tipo de “biomarcador” é mais comum em câncer endometrial, colorretal e outros cânceres gastrointestinais.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)