Pai adota filho da ex que morreu de câncer e reação do menino viraliza

A reação de um menino ao saber que seria adotado pelo ex-companheiro da mãe - que morreu de câncer em 2013 -, viralizou e está emocionando a web. Com a câmera ligada no computador, o gaúcho de 45 anos Rodrigo Medina Lopes, o “tio Rodrigo”, eternizou o momento em que assumiu legalmente a paternidade de Bruno, de 11 anos, que agora recebe o sobrenome “Lopes”. O garoto não consegue conter a emoção e o abraça. “Quero ser que nem tu”, disse comovido.

VEJA MAIS

Rodrigo e a mãe de Bruno, Rejane Carneiro, foram casados e tiveram uma filha. Após 12 anos de relacionamento, o casal decidiu se separar e ela deu à luz a Bruno, fruto de uma outra relação. O gaúcho já morava em São Paulo quando soube que o pai biológico de Bruno não queria assumir o filho, e desde então passou a cuidar de ambos.

Aos dois anos de idade, Bruno passou a receber ainda mais cuidados de Rodrigo, principalmente após a mãe falecer em decorrência de um câncer de útero agressivo, em 2013. Após a perda precoce, ele entrou com um processo judicial para adotar o "filho de coração”. Depois de quase uma década de espera, a certidão que formalizou a adoção do garoto foi emitida e Rodrigo decidiu gravar a reação do menino.

No dia 20 de maio, o pai de Bruno deixou a câmera gravando o computador enquanto apresentava ao filho o novo documento. Nela, aparecia o nome completo, "que nem o da mana", com o sobrenome de Rodrigo e Rejane. A reação do garoto viralizou nas redes sociais e emocionou os internautas. Assista:

"Hoje saiu a certidão de adoção. Foi o dia mais feliz da minha vida. Esperamos 9 anos por isso. Registrei pra ele nunca esquecer desse momento só meu e dele. Conseguimos, filho", escreveu na publicação, ao som de 'Sou eu assim sem você', de Adriana Calcanhotto.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)