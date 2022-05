Filho adotivo de Carol Nakamura decide voltar a morar com a mãe biológica

Nesta terça-feira, 31, Guilherme Leonel, marido de Carol Nakamura, usou seu perfil no Instagram para contar que o filho adotivo, Wallace, de 12 anos, voltou a morar com a família biológica. Segundo o ex-participante do "De Férias com o Ex", a decisão foi da própria criança, que estava vivendo com o casal enquanto aguardava o fim do processo de adoção.

"Meu sonho era vê-lo voando na vida! Eu sempre afirmei: esse moleque chega aonde ele quiser. Com a malandragem de vida, a inteligência que tem e o suporte que damos, ele vai voar!", disse Guilherme.

O influenciador afirmou que a decisão foi de Wallace, e lamentou a partida: "Nem sempre as coisas saem como a gente quer, e não temos controle sobre as vontades alheias. E infelizmente a vontade dele foi partir, voltar para a casa da mãe biológica. E por mais doloroso que seja para nós, temos de entender e respeitar, afinal, não sei como reagiria se estivesse na pele dele".

"Oramos e pedimos com muita fé a Deus, para que ele se encontre, e seja um bom menino, dedicado, estudioso, esforçado. E carregue consigo os ensinamentos que passamos todos os dias que tivemos juntos. Para todos que perguntam incessantemente, esta é a verdade, da qual não temos nenhum prazer em contar, pois nos machuca, não esperávamos que fosse dessa forma", continuou.

O casal tirou Wallace do antigo maior lixão da América Latina, o do Jardim Gramacho, localizado no Rio de Janeiro, no final de 2019. Devido a pandemia da covid-19, o processo de adoção foi pausado.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)