Carol Nakamura mostra resultado de prótese de silicone nos seios

A atriz e bailarina Carol Nakamura compartilhou, nesta segunda-feira (18), em seu perfil no Instagram sua experiência com próteses de silicone. Ela mostrou o resultado do último procedimento que fez, em agosto de 2020, que a deixou “turbinada”.

Carol, que já passou pelo procedimento algumas vezes, disse que está satisfeita com os 375ml atuais.

A bailarina é mãe de Juan, de 22 anos, e de Wallace, de 10, a quem adotou no fim de 2019.