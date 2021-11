Irmão de Marília Mendonça anuncia que irá lançar música inédita da cantora

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, utilizou as redes sociais na última segunda-feira (22) para anunciar que vai lançar uma música inédita com a sertaneja, vítima de um acidente aéreo juntamente com mais quatro pessoas, no dia 5 de novembro.

De acordo com o cantor, que faz dupla com Dom Vittor, ‘Calculista’, como o single foi intitulado, chega às plataformas de streaming no dia 3 de dezembro. A música foi gravada antes do fatídico acidente de avião.