VÍDEO: Jovem parecida com Marília Mendonça viraliza ao posar do lado de Maiara e Maraísa

A jornalista e influencer Samara Kalil vem viralizando nas redes sociais devido sua semelhança com Marília Mendonça após posar ao lado de Maiara e Maraísa em um show. Em um post no Twitter, um usuário relatou o momento do encontro da dupla com a jovem, confira:

No Instagram, Samara compartilhou o registro com seus seguidores e se mostrou emocionada, mas ressaltou que não é cover da Marília e que há seis anos convive diariamente com a comparação. "Não passa de uma coincidência; e isso pra mim é uma honra! Minha Marília sempre estará viva no meu coração, ela é eterna!", disse ela na legenda, veja:

Apesar de se sentir honrada, Samara vem sofrendo ataques de internautas que afirmam que ela estaria ‘copiando’ a sertaneja e se vestindo igual para se promover. Por outro lado, os fãs se sentem confortados pela semelhança. "Eu simplesmente sou assim, me visto assim, e postei minha foto com as meninas para dividir com vocês esse momento que foi TÃO EMOCIONANTE para mim", desabafou ela no story do Instagram.

Como profissional, a influencer já chegou até a entrevistar a rainha da sofrência e compartilhou o momento com os seguidores.