Marília Mendonça estampa primeira capa sertaneja da revista Forbes ao lado de Maiara e Maraisa

O perfil no Instagram da cantora Marília Mendonça foi atualizado na noite de quarta-feira (17), com fotos da rainha da sofrência estampando a primeira capa sertaneja da revista Forbes, ao lado da dupla Maiara e Maraisa, com quem dividia o projeto ‘As Patroas’.

“Marília sempre falou que o lugar correto da mulher é o lugar de destaque. Sempre ensaiamos juntas entrevistas e programas que sonhávamos em ir e quem a conheceu sabe o quanto essa capa era desejada e aguardada por ela. É por você e pra você mais essa conquista! A primeira capa sertaneja da Forbes. As Patroas no lugar em que elas sempre lutaram para estar!”, escreveu a equipe da sertaneja, confira:

Marília Mendonça foi vítima de um acidente aéreo, que matou todos os cinco ocupantes da aeronave, no dia 5 de novembro, quando seu avião sobrevoava uma área em Caratinga (MG). Titulada como 'Rainha da Sofrência', ela deixou um legado de sucessos na música brasileira e incentivou outras mulheres a entrarem em um gênero musical predominado por homens.