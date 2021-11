VÍDEO: Irmão de Marília Mendonça mostra Léo cantando música infantil e emociona web

O irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo, emocionou os internautas nesta segunda-feira (22) ao postar um vídeo do pequeno Léo, seu sobrinho e filho da sertaneja, de quase dois aninhos, cantando a música infantil “Borboletinha”.

No vídeo publicado nos Stories, o rapaz aparece segurando a criança no colo enquanto o menino “solta a voz” no microfone, cantarolando a canção. "Já já é ele conquistando o mundo com o dom que Deus deu", escreveu João na legenda.