Irmã de Whindersson Nunes revelou ter ‘interrogado’ Maria no início do namoro: ‘Teste qualidade’

Ninguém duvida que Whindersson Nunes e Maria Lima estão vivendo o digno ‘Felizes para sempre’ dos contos de fadas. Ainda mais agora, que o casal revelou que estão grávidos do primeiro filho.

Mas, o que as pessoas não imaginavam é que antes de entrar para a família Nunes, a estudante tinha passado por um interrogatório feito pela irmã do comediante, Hagda Kerolyne, de 25 anos.

Após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram na noite da última quarta-feira (10), ela revelou como foi o primeiro contato com a cunhada Maria e, disse ter enchido o saco da moça com várias perguntas.

"Eu conheci ela antes do anúncio [do namoro]. Gente, eu fiz a Maria sentar e fiz tantas perguntas. Perguntei as intenções dela com ele, falei que eu era muito ciumenta. Tinha que passar pelo teste Hagda de qualidade! Que era para ela fazer o meu bebê feliz, se não ia ver só", afirmou Hagda.

"Hoje estão felizes esperando um bebê lindão igual a eles", se derreteu Hagda, não escondendo a ansiedade pela chegada do sobrinho.