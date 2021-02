Maria Lina diz como contou sobre a gravidez para Whindersson Nunes

Agora que já revelou aos seguidores que está esperando um bebê, Maria Lina, namorada de Whindersson Nunes, também contou como anunciou que o humorista seria pai. "Fiz uma surpresa muito bonitinha, com caixinha, bilhete e sapatinhos igual as blogueiras fazem. Queria que ele vivesse o sonho da vida dele da forma mais perfeita possível", disse neste domingo (7), em seu perfil no Instagram.

A estudante de engenharia falou também que tem se sentido mais sensível e relatou enjoos neste primeiro momento da gravidez. "Às vezes enjoo do nada, às vezes choro de emoção vendo um programa de TV... Assim eu sigo, mas muito feliz", disse em uma das publicações. Ela ainda confessou que o cheiro de álcool é o que faz ela se sentir mal, atualmente.

A catarinense ainda mostrou um dos presentes que já comprou para o bebê: uma roupa de basquete, com o número do jogador americano Michael Jordan. A família do humorista aposta que Maria e Whindersson serão pais de um menino.

O casal anunciou a gravidez no dia 28 de janeiro, cerca de três meses depois do humorista ter assumido publicamente o relacionamento.