Whindersson Nunes preparou susrpresa para contar aos pais que serão avós

Nesta sexta-feira, Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, compartilhou em seu Instagram o momento em que o humorista contou aos pais - Valdenice Nunes e Hildelbrando Batista - a notícia de que terá um filho.

No vídeo, Whindersson finge que comprou um presente pelo casamento de 34 dos pais, mas, na hora que eles abrem a caixinha, encontram um sapatinho de bebê. "Gravei a reação dos meus pais no dia em que eles ficaram sabendo. Saímos de São Paulo para ir até eles [que moram no Piauí]", explicou Hagda.

Assim que perceberam do que tratava a surpresa preparada pelo filho, Valdenice e Hildelbrando comemoraram e abraçaram o humorista. "Vai ser menino", disse o pai. "Não, vai ser menina", apostou Hagda.