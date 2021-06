Irmã de Whindersson Nunes faz tatuagem para homenagear João Miguel: ‘Para sempre comigo'

A irmã do humorista Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne, mostrou nesta terça-feira (1), uma tatuagem que fez em homenagem ao afilhado João Miguel, que morreu ontem (31), com 22 semanas, após um parto prematuro.

Na imagem divulgada nos stories do Instagram, aparece que Hagda tatou dois pezinhos e o nome da criança, junto com a data de nascimento de João Miguel e as iniciais ‘O J F’, que segundo ela, significa “O que Jesus Faria’.

LEIA MAIS: ‘Queria tanto te pegar no colo’, lamenta irmã de Whindersson sobre a morte precoce do afilhado

“Para sempre comigo, meu anjinho", escreveu, na legenda da foto.