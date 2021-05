‘Queria tanto te pegar no colo’, lamenta irmã de Whindersson sobre a morte precoce do afilhado

A irmã do Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne, utilizou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (31), para lamentar a morte do afilhado, João Miguel. O recém-nascido, que veio ao mundo no último sábado (29), com 22 semanas, era fruto do relacionamento do comediante com Maria Lina.

Em uma publicação feita no Instagram, Hagda publicou uma foto de uma caixa, que contém uma imagem da Virgem Maria, que seria um convite do casal para que a jovem fosse madrinha do bebê. Na legenda, ela escreveu um texto emocionando se despedindo da criança e o intitulou como ‘um guerreiro que deu o seu melhor’.

“Queria tanto te pegar no colo, te dar carinho, te levar pra passear, todos sabem o quão ansiosa eu estava para sua chegada mas infelizmente Deus te levou pra pertinho dele meu anjinho”, escreveu.