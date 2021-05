Whindersson se pronuncia após a morte do filho com passagem bíblica

Whindersson Nunes publicou uma passagem bíblica depois da morte de João Miguel, seu filho com Maria Lina. O bebê nasceu prematuro, com apenas 22 semanas, na maternidade do Hospital São Luiz, em São Paulo, no último sábado.

“Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos Céus.” Mateus 19:14

Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos Céus.



Mateus 19:14 — Whindersson Nunes (@whindersson) May 31, 2021

A irmã de Whindersson, Hagda Kerolayne, que seria a madrinha da criança, também se pronunciou nas redes sociais. Com outra passagem bíblica, ela lamentou a perda do sobrinho.

“Você venceu, você foi um guerreiro, deu o seu melhor. Queria tanto te pegar no colo, te dar carinho, te levar pra passear, todos sabem o quão ansiosa eu estava para sua chegada mas infelizmente Deus te levou pra pertinho dele meu anjinho. Eu te amo meu João a sua tia te ama, nunca irei conseguir entender. Fica em paz meu amor! João Miguel Nunes Deggan.”

Para apoiar o casal, fãs enviaram seus relatos e experiências com filhos que nasceram prematuramente, assim como João Miguel. Famosos também ofereceram solidariedade a Whindersson e Maria Lina.