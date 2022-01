Integrantes do Jota Quest testam positivo para Covid-19

A cada dia, mais personalidades famosas surgem doentes de Covid-19. Desta vez, foram os integrantes do Jota Quest e os shows foram cancelados. A nota divulgada pela assessoria da banda não denomina quais integrantes foram infectados.

A informação foi divulgada na noite da quarta-feira, 5, no perfil oficial da banda no Instagram. A nota diz apenas que todos têm sintomas leves e estão cumprindo isolamento social.

"Comunicamos que integrantes da banda e equipe testaram positivo para a covid-19. Em virtude disso, informamos que os shows que aconteceriam neste fim de semana, nos dias 7 e 8 de janeiro, em Praia Grande, São Paulo, e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, serão adiados, e as novas datas divulgadas em breve. Os integrantes estão com sintomas leves e cumprirão com o isolamento necessário. Agradecemos pelo carinho e compreensão de todos", diz a nota.

Somente nos últimos dois dias, também admiram terem testado positivo para a doença Gusttavo Lima, Gloria Groove, a jornalista Christiane Pelajo, Israel (da dupla com Rodolffo) e Simaria (da dupla com Simone), entre outros.