Influenciador do Marajó, Thiago Barros estreia em reality show culinário

O confeiteiro e produtor de conteúdo Thiago Barros, natural de Anajás, no Arquipélago do Marajó, é um dos participantes da 10ª temporada do reality show Bake Off Brasil. O influenciador que chama atenção nas redes sociais com as suas produções, também ganhou destaque no seu vídeo de apresentação.

O programa estreia neste sábado (10) no SBT. A apresentação é de Fabiana Karla, com os Chefs Carole Crema e André Mifano, como jurados.

VEJA MAIS

Em uma postagem feita no perfil oficial do programa no Instagram, Thiago promete trazer um toque especial a essa nova edição do programa. O marajoara é conhecido por sua paixão pela confeitaria.

“Eu me inscrevi no Bake Off Brasil para mostrar um pouco do meu trabalho, já que tenho um trabalho social envolvendo bolos. Uma alegria muito grande por ter me inscrito há muito tempo, e todo ano eu renovava a inscrição, e sempre aparecia escrito ‘cancelar inscrição’. Eu pensava: ‘Meu Deus, ainda está valendo’”, disse em um trecho do vídeo.

Em 2020, chef confeiteiro paraense Flávio Ámoeddo foi vice-Campeão do reality Bake Off Brasil – Mão na Massa.