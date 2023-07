Yorran Salomão é o único paraense no Bake Off Brasil

O influenciador digital e confeiteiro Yorran Salomão, natural de Maracanã, e morador do município de Castanhal desde 2019, é o único paraense e representante da região Norte do país na 9º temporada do maior reality show de confeitaria do país, o Bake Off Brasil Mãos na Massa, do SBT. Estreia da temporada será no dia 12 de agosto as 21h.

Yorran Salomão, tem 20 anos, estudante de Administração de Empresas e um dos mais jovens empreendedores de Castanhal que está despontando no ramo da confeitaria no estado do Pará.

Em abril deste ano o confeiteiro Yorran Salomão participou da competição Mara Cakes Fair, em São Paulo e sua equipe foi a campeã da competição de bolos artísticos.

A torcida em Castanhal já grande, como fala a seguidora e amiga Rayane Oliveira.

“Ele vai arrasar e fazer a diferença nesse programa. Não vejo a hora de acompanhar tudo”, disse.

Yorran também ficou conhecido por ter “perseguido” o carro do Google Google Maps no ano passado.

O começo

Mas como tudo começou? Com a vontade de comer bolo. “Minha mãe não sabia fazer e eu gostava muito de comer bolo e tive que aos 12 anos aprender a fazer. Aos 16 anos já estava com uma demanda boa de encomendas, e foi então que eu pedi pra vir morar em Castanhal porque eu queria estudar e trabalhar”, contou Yorran.

O jovem morava sozinho e além de estudar, trabalhava em uma confeitaria como auxiliar de produção. “Mas antes deu vir eu mandei mensagens para algumas confeitarias e mostrei o meu trabalho e foi assim que consegui esse primeiro emprego”, disse.

Com a pandemia Yorran teve que voltar para Maracanã, mas não conseguiu ficar muito tempo parado sem fazer seus bolos e voltou para Castanhal. “Como eu já tinha terminado o ensino médio me dediquei só ao trabalho e investi nos doces e bolos pequenos a pronta entrega”, contou.

Mas teve algo que foi o “pulo do gato” e o destacou ainda mais. Yorran passou amostrar o passo a passo da sua produção nas redes sociais e de forma bem humorada. “Enquanto eu estava confeitando o bolo eu contava uma fofoca de alguém que tinha me contado e isso ia prendendo a atenção do público e meu Instagram chegou a 40 mil seguidores. E antes das fofocas eu estava com só 5 mil seguidores”, disse.

As demandas de encomendas foram só aumentando e Yorran teve que contratar seus primeiros funcionários e mudou para uma casa maior onde é feita a produção e virou MEI- Micro Empreendedor Individual.

O empreendedor também vende suas delícias em um carrinho durante a noite, na frente da açaiteria de uma amiga. “Fico das 4h da tarde até as 10h da noite e levo em média 50 doces e bolos de pontes e vendo tudo”, explicou.