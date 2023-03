Castanhal: confeiteiro 'persegue' carro do Google Maps e viraliza nas redes sociais; vídeo

“Eu não tinha ideia que minha imagem tinha sido captada pela câmera do carro Google Maps”, disse o confeiteiro castanhalense Yorran Salomão, de 20 anos, que ficou famoso após descobrir que suas fotos estavam no mapa do Google que mostram algumas ruas do bairro do Estrela, em Castanhal, nordeste do estado.

Yorran Salomão contou que no dia 17 de outubro do ano passado encontrou por um acaso o carro que faz as fotos do Google Maps, o serviço de pesquisa e visualização do Google e que disponibiliza mapas e imagens de satélite da Terra para quem navega na web inclusive com versões em ‘tempo real’ dos logradouros.

O confeiteiro estava em sua bicicleta elétrica, em uma rua ao redor da praça do Estrela. “Eu estava indo de bicicleta comprar uns produtos que estava precisando para fazer um trabalho de confeitaria quando vi o carro passar do meu lado. E eu lembrei que já tinha assistido alguns vídeos no Tik Tok que as pessoas diziam que a probabilidade de alguém encontrar esse carro e ser fotografado era mínima, então eu fiquei louco da minha vida para conseguir”, contou.

Foi então que começou a perseguição ao carro do Google e Yorran filmou toda a saga com seu celular. No vídeo ele narra e muito ofegante que está indo atrás. Quando de repente a bateria da bicicleta descarrega e ele segue mesmo assim. “A bicicleta ficou pesada e eu fui pedalando na força mesmo, mas não consegui mais alcançar o carro e fiquei triste. Ainda dei voltas e voltas pelo bairro para ver se achava. Então desisti e fui comprar o meu material”, contou.

Chegando em casa o confeiteiro postou em suas redes sociais a façanha e esqueceu. “Mas quando foi semana passada o mapa do Google foi atualizado e eu me vi em duas fotos. Lá estava eu fazendo parte das ruas de Castanhal. Eu fiquei muito feliz por ser algo tão difícil e nem imaginava que o carro tinha me fotografado. Imediatamente eu postei um vídeo contando tudo de novo e com as minhas fotos, no Tik Tok e no Instagram, e em poucas horas viralizou de uma forma que nunca pude imaginar”, disse o mais novo famoso confeiteiro de Castanhal.

O número de seguidores em suas redes sócias deu um salto significativo. No Instagram passou de 41 mil para 42,800 mil seguidores e no Tik Tok, que estava estagnado, passou de 41 para 45 mil seguidores. E eu estou muito grato por tudo. Desde que tudo viralizou a minha vida mudou e agora estou dando entrevista para a imprensa do Brasil todo”, disse Yorran Salomão.