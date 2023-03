Veterinária viraliza após mostrar carteirinha com nome de paciente: 'C* Seco'

Uma postagem cuja origem ainda é desconhecida chamou a atenção dos internautas nesta segunda-feira (6) e rapidamente ganhou as redes sociais. Nela aparece a imagem de uma carteirinha de atendimento animal com o nome de um "paciente" bastante inusitado: C* Seco.

VEJA MAIS

A única coisa que se sabe é que trata-se de um canino, sem raça definida, do tipo caramelo, que aparentemente nunca teve episódios decorrentes de problemas neurológicos e também nunca foi submetido a nenhuma cirurgia, o que nos faz concluir que C* Seco está com a saúde em dia e só tenha ido ao consultório veterinário para um atendimento de menor complexidade.

Mas a criatividade do tutor não passou despercebida pelos internautas, que não economizaram nos memes e nem na zoeira com o doguinho. Sem falar nas inúmeras histórias que surgiram nas TLs sobre pets que também receberam nomes nada usuais.