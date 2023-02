Gata é adotada por loja de material de construção, no bairro da Pedreira, e vira ‘gerente geral’

Os funcionários de uma loja de material de construção, no bairro da Pedreira, em Belém, ganharam a companhia de uma “supervisora” que mudou o ambiente de trabalho para muito melhor: uma felina rajada. Com seu jeitinho tranquilo e carinhoso, Tigresa conquistou o coração dos colaboradores e se transformou no mascote. O amor pela gata é tão grande que ela ganhou um crachá de identificação como gerente geral da loja.

Há quatro anos Tigresa foi acolhida pelos funcionários do estabelecimento, e passou circular entre os materiais de construção, fazendo o setor pia seu lugar predileto para tirar um cochilo.

Funcionários da loja de material de construção com a gata Tigresa (Felipe Morais / Especial O Liberal)

Carlos Bezerra, balconista da loja e um dos cuidadores da “gerente”, contou que Tigresa foi abandonada em frente ao comércio, quando era apenas um filhote. Por ser uma gata muito dócil, conquistou o carisma dos funcionários que passaram a alimentá-la todos os dias.

Desde então, a gata passou a ser cuidada e amada pelos empregados e frequentadores, que costumam fazer compras no espaço. O “cargo” dado à Tigresa foi uma forma de demonstrar a ternura que sentem pela mascote.

“A equipe toda se reuniu e achamos bom botar o crachá nela de identificação, né, porque ela faz parte da nossa equipe. Ela também sempre gostou de ficar em cima dos clientes, fiscalizando, e aí veio a ideia”, afirmou Carlos.

Tigresa é uma funcionária ativa, que costuma passear pela loja, ficando no balcão de atendimento, ou dando “atenção” do jeitinho dela aos clientes. Dedicada, a gata dorme na empresa e recebe todos os dias os “colegas” de serviço oferecendo ronronos.

Gatinha Tigresa (Felipe Morais / Especial O Liberal)

“Ela já espera a gente na porta para receber todo mundo, ela vai e faz um carinho. Trocamos a água, a ração e ela se alimenta, mas sempre ficando aqui dentro”, diz o funcionário, acrescentando que todos tomam muito cuidado para que Tigresa não seja roubada ou maltratada por ninguém, mesmo ela já sendo castrada.

O dono da loja, Wail el Banna, disse que a chegada de Tigresa, e também do seu mais novo amiguinho, Tigrão, um felino filhote, mudou todo o ambiente de trabalho, tornando-o mais leve e divertido.

“É uma harmonia espetacular que vivemos. Os clientes vêm, inclusive, às vezes, para ver só ela. O crachá foi uma forma que encontramos de homenageá-la", afirmou, acrescentando que o local está passando por reforma para agregar um espaço pet friendly, ou seja, tornar o lugar um ambiente onde os animais de estimação são bem-vindos.

Segundo Wail, a renovação do espaço teria surgido justamente por querer que Tigresa e Tigrão sintam-se mais bem acomodados, mas também para que outros gatos ou cachorros da vizinhança, ou acompanhados dos seus tutores, estejam livres para circular na loja ou até mesmo ficar por ali.