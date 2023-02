Homem morre após cair de penhasco enquanto gravava Tik Tok

Um homem morreu após cair de um penhasco em Porto Rico enquanto gravava vídeos para compartilhar na rede social Tik Tok. Natural dos Estados Unidos, Edgar Garay, de 27 anos, foi levado ao local do acidente por um primo.

O corpo da vítima foi encontrado pela Guarda Costeira norte-americana e pela Unidade de Mergulho de Emergência de Porto Rico. O irmão do turista, Carlos Garay, contou que ele estava na companhia de um primo.

VEJA MAIS

O penhasco do qual o turista caiu tem cerca de 20 metros e fica próximo a um farol em Cabo Rojo.

“Meu irmão tem uma conta no TikTok para a qual adorava enviar vídeos. Infelizmente, era isso que ele estava tentando fazer quando estava mais perto do limite do que deveria", disse Carlos, que descreveu o irmão como audacioso.

O irmão do turista, que morava no estado americano de Indiana, criou ainda uma vaquinha para arrecadar dinheiro para bancar o translado do corpo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)