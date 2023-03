TikTok anuncia novos recursos para limitar tempo de uso por crianças e adolescentes

O TikTok vai limitar em 60 minutos diários o tempo de uso do aplicativo para quem tem até 18 anos. Caso esse tempo seja ultrapassado, a conta será automaticamente impedida de conferir mais vídeos, a não ser que um adulto responsável insira uma senha liberando a utilização da plataforma além desse limite. Esse é apenas um dos novos recursos direcionados às crianças, adolescentes e grupos de famílias, anunciados nesta quinta-feira (1) pela marca chinesa, com o objetivo de facilitar o controle parental para melhorar o dia a dia dos usuários mais jovens e auxiliar os pais e responsáveis.

A limitação de tempo para usuários com idade entre 14 e 18 anos foi definida após uma consulta feita pela empresa chinesa ao Digital Wellness Lab, uma instituição do hospital infantil de Boston. No caso de indivíduos com menos de 13 anos, a palavra-chave liberará apenas mais 30 minutos de diversão nos vídeos na plataforma por dia.

Em alguns países, essa ferramenta começou a funcionar no ano passado, mas estará disponível no Brasil com a atualização nas próximas semanas. Apesar do recursos, os responsáveis terão que ficar atentos para evitar que os mais jovens acabem burlando esse tipo de sistema para manter os vídeos rolando.

Controle de pais

O TikTok também anunciou uma nova leva de opções focadas no controle parental em sua plataforma e até mesmo no controle pelos demais usuários. Veja quais são

Limite Diário de Tempo de Tela Personalizável: permitirá ao adulto decidir a quantidade de minutos por dia que o adolescente ou a criança poderão usar o aplicativo. Inclusive, vai possibilitar a liberação de mais tempo aos fins de semana.

permitirá ao adulto decidir a quantidade de minutos por dia que o adolescente ou a criança poderão usar o aplicativo. Inclusive, vai possibilitar a liberação de mais tempo aos fins de semana. Tela de Painel de Controle: vai oferecer uma página detalhada sobre o uso do app, com informações sobre a quantidade de vezes que a pessoa abriu o TikTok e quantos minutos diários o manteve em uso.

vai oferecer uma página detalhada sobre o uso do app, com informações sobre a quantidade de vezes que a pessoa abriu o TikTok e quantos minutos diários o manteve em uso. Silenciar Notificações: o recurso poderá ser usado pelos adultos, que também terão a possibilidade de definir horários específicos para serem enviadas sugestões para as crianças e adolescente. Usuários com idades entre 13 e 15 anos já não recebem lembretes a partir das 21h.

o recurso poderá ser usado pelos adultos, que também terão a possibilidade de definir horários específicos para serem enviadas sugestões para as crianças e adolescente. Usuários com idades entre 13 e 15 anos já não recebem lembretes a partir das 21h. Lembrete de sono: vai ajudar as pessoas a planejar mais facilmente quando quiserem ficar off-line à noite. Elas poderão definir um horário e, quando ele for atingido, um pop-up as lembrará de que é hora de fazer logoff.

Além dos usuários com menos de 18 anos, a opção de controlar o tempo de tela e o silenciamento de notificações pode ser usada por todos, fazendo com que cada usuário tenha possibilidade de ver se está passando dos limites.