Projeto Blue Beam: saiba o que é a teoria que ressurgiu no TikTok após o aparecimento de OVNIs

O tema de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) está novamente em destaque após uma série de dispositivos aparecerem nos radares norte-americanos recentemente. Embora a falta de informações sobre a origem e a função desses objetos possa levar a especulações, é importante lembrar que nem todos eles estão necessariamente relacionados a discos voadores ou invasões alienígenas. Uma das teorias mais populares é a do projeto Blue Beam, que propõe a criação de uma falsa ameaça interplanetária para justificar uma dominação global.

Segundo essa teoria, o projeto Blue Beam seria um plano elaborado por elites políticas para implantar um governo mundial totalitário. Isso seria alcançado através da simulação de uma invasão alienígena ou de um evento religioso significativo, usando tecnologia avançada.

O objetivo seria manipular a população global, fazendo-as aceitar um novo governo absoluto e uma nova religião, estabelecendo assim uma Nova Ordem Mundial. Esse plano funcionaria por meio da exploração do medo da população diante de uma ameaça tão grande.

No entanto, é importante lembrar que o projeto Blue Beam é apenas uma teoria da conspiração, sem evidências concretas que a sustentem. Embora a possibilidade de invasões alienígenas ou manipulação tecnológica não possa ser completamente descartada, é importante manter uma abordagem crítica e baseada em fatos ao discutir o tema de OVNIs.

Quem criou a teoria do Projeto Blue Beam?

O jornalista canadense Serge Monast foi quem criou a teoria do Projeto Blue Beam, que supostamente seria desenvolvido pela NASA em conjunto com a Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo Monast, o dispositivo altamente avançado seria capaz de criar ilusões holográficas tridimensionais nos céus e emitir sons de baixa frequência, enganando as pessoas para que acreditassem em uma ameaça de outro planeta.

Inicialmente, o projeto deveria ter sido implantado em 1983, mas foi reagendado para 1995 e, posteriormente, para 1996. Monast previa que o Blue Beam seria um sucesso por volta do ano 2000.

Projeto Blue Beam é famoso no TikTok

Hoje em dia, a teoria é popular na internet e inclusive vem ganhando muito conteúdos no TikTok, assim como em sites e vídeos. No entanto, especialistas afirmam que essa ideia é altamente improvável, pois seria difícil enganar o mundo inteiro. Veja alguns vídeos que viralizaram no TikTok sobre o projeto Blue Beam:

De acordo com a teoria de Monast, ninguém no mundo poderia perceber que se trata de uma manipulação, o que é altamente questionável por aqueles que desacreditam a teoria. Os defensores da teoria afirmam que o dispositivo funcionaria como algo semelhante aos vídeos que circulam na internet.

OVNIs podem ser espionagem

Enquanto isso, autoridades norte-americanas suspeitam que objetos voadores não identificados que foram avistados recentemente são, na verdade, balões de espionagem da China. O gigante asiático afirma que são dispositivos de monitoramento meteorológico. Apesar da disputa de narrativas, a possibilidade de uma "nave alienígena" nunca foi considerada. De acordo com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, o uso de balões para monitoramento de outros países é um procedimento padrão.

Recentemente, quatro dispositivos voadores não identificados foram avistados nos últimos três dias, incluindo um objeto do tamanho de um carro encontrado no Alasca e um objeto cilíndrico derrubado sobre o Canadá. O Pentágono acredita que esses objetos sejam versões menores do balão chinês derrubado na Carolina do Sul, em fevereiro. Há ainda a suspeita de que outros artefatos estejam sobrevoando o continente, incluindo um balão espião chinês avistado na América Latina.