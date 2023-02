Porta-voz dos EUA afirma que ‘não há indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre”

A porta-voz da Casa Branca, Karie Jean-Pierre, afirmou, nesta segunda-feira (13), que não há relação entre os Objetos Não Identificados (OVNIs), derrubados nos Estados Unidos, com atividades extraterrestres.

“Não há nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre com os abates recentes. Queria me certificar que vocês e o povo norte-americano saibam disso”, disse.

A declaração foi feita para impedir qualquer tentativa de criação de teorias da conspiração ou pânico generalizado relacionado a uma invasão alienígena, que não está acontecendo.

A China e os Estados Unidos vivem uma “crise de óvnis”, após o abatimento de um balão de espionagem visto em espaço aéreo norte-americano e asiático no último fim de semana. O Pentágono derrubou três deles.

As autoridades norte-americanas acreditam que os objetos voadores sejam versões menores do balão chinês derrubado na Carolina do Sul, em 4 de fevereiro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenadora do Núcleo de Política)