Fim dos tempos? Vida extraterrestre? Saiba como as religiões avaliam os encontros com OVNIs no mundo

Os objetos voadores não identificados (OVNIs), que, geralmente, são associados a naves extraterrestres, causam grandes debates geopolíticos e religiosos. Em alguns casos, algumas teorias apontam que o assunto está atrelado a um cenário apocalíptico. Na últimas semanas, o surgimento e o abatimento de alguns deles nos Estados Unidos ganharam visibilidade mundial. E a derrubada pela Força Aérea dos Estados Unidos de um balão ou um dirigível não tripulado de origem chinesa e desgarrado de sua rota natural também fez o assunto ganhar desdobramentos. No Pará, representantes da esfera religiosa opinaram sobre o tema.

Rabino Moshe Elmescany, da Comunidade Israelita de Belém do Pará, comentou que, segundo a Torah, o chamado final dos tempos é uma mudança de ciclos. Mas talvez não seja catastrófico e tampouco signifique uma visita de extraterrestres. Segundo ele, o que está dito é o seguinte: “vamos ter uma redenção, que viria principalmente com o retorno do povo de Israel para sua terra e o ressurgimento do reino de Israel”, comentou.

Essa profecia está se cumprindo, segundo o rabino. “E estamos percebendo isso com tudo que está ocorrendo no planeta. Tudo isso foi dito no passado, que haveria várias guerras para a chegada de um novo tempo. Ou seja, tudo que estamos presenciando é para um objetivo maior, que é alcançar um mundo vindouro, que seria um mundo de uma consciência ampla, onde o conhecimento da humanidade se uniria com o conhecimento espiritual, uma união entre o material e o espiritual. Nesse avanço, o mundo irá passar por estes episódios para que a humanidade alcance uma amplitude de consciência.”, opinou.

Em relação a esse episódio específico entre EUA e China, o rabino falou sobre a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial ou do fim do mundo. “Isso já passamos várias vezes ao longo da história da civilização. Imagine o que o povo pensava na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? A mesma coisa, que vivíamos o final dos tempos. Mas a fase de conflito passou e tudo voltou à harmonia. O ser humano procura justificar acontecimentos como estes atribuir com certas profecias que não são verdadeiras, é preciso sabedoria e serenidade para interpretarmos os fatos”, finalizou.

Para Felipe Câmara, pastor do Templo Central da Assembleia de Deus, não se trata de seres extraterrestres ou algo do tipo. “A cada dia que passa nos aproximamos mais do final dos tempos. A degradação do próprio ser humano vem acontecendo e ninguém tem dúvida que existe um cenário que aponta para isso. Agora ninguém pode apontar quando isso vai acontecer, é impossível prever. O próprio Jesus desencorajou qualquer tipo de previsão sobre o final dos tempos. A fé não existe pra colocarmos medo nas pessoas e nem fazer previsão sobre quando vai acontecer um apocalipse ou arrebatamento, mas sim para inspirar e dar esperança. Os fatos estão acontecendo, mas é preciso cuidado. Ao longo da história, em episódios semelhantes, de guerra e fome, tivemos muitos falsos profetas que anunciavam o fim do mundo. Não cabe a nenhum homem prever, mas a Bíblia nos dá sinais, que seriam o esfriamento do coração do ser humano, a deterioração de valores e princípios, terremotos, guerras, a Bíblia fala de tudo isso. Então acho que todo ser humano que tem fé precisa ler os sinais e estar pronto, mas fugir de qualquer cenário apocalíptico e pessimista. Quanto a essas questões entre potências, isso sempre aconteceu, só que agora estamos sendo sobrecarregados de informação”, avaliou.

Já o padre Ronaldo Menezes, Cônego da Igreja Católica em Colares, disse que as escrituras sagradas não fazem referência direta a invasão extraterrestre e nem ao que está acontecendo. E que nenhum texto bíblico defende ou prevê esses acontecimentos atuais.

"As escrituras nos alertam para um fato muito importante: que os homens não se imaginem como detentores do desenrolar do destino da humanidade, porque no final de tudo a história está de fato nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, os tempos atuais exigem de nós ponderação e serenidade, equilíbrio e sabedoria. Eu diria não só dos pressupostos da razão humana, mas no nível da fé, ou seja, os homens não podem tomar decisões sem deixarem-se iluminar pela fé, porque podem atentar contra Deus e seus desígnios e isto é uma tolice. O arrebetamento é uma leitura perigosa da palavra de Deus, dando a esta palavra uma literalidade que não comporta. O que a escritura diz é que saibamos ler a palavra de Deus e não botar nessas escrituras interpretações nem palavras nossas”, pontuou.

Antonio Almeida Filho, 4° vice-presidente da União Espírita Paraense, disse que os espíritas acreditam em vidas em outros planetas, mas nada relacionado aos episódios recentes. Ele também disse que é preciso prudência. E explicou que tem como concepção a ideia de que a Terra passa constantemente por um processo de transformação, porque o universo é dinâmico.

"Esses eventos recentes indicam a aceleração desse processo de transformação. A Terra vai deixar de ser um planeta de expiações e provas, para ser um local de regeneração. É uma evolução material e espiritual. Existem situações que a humanidade passa durante essas transições e uma delas são esses conflitos, como a guerra entre Rússia e a Ucrânia, os conflitos entre China e EUA. Nós do espiritismo não trabalhamos com a ideia de ‘fim de mundo’, mas de regeneração, transição planetária. Temos como principio da vida a reencarnação. Espíritos desencarnam e vão encarnar em planetas de acordo com seu merecimento, alguns piores e outros melhores que a Terra. A partir disso, acreditamos em vidas em outros planetas, veja só, temos bilhões de galáxias, dentro delas temos bilhões de planetas, em torno deles temos bilhões de estrelas, é algo infinito, mas óbvio de que não estamos sozinhos. Sobre o episódio dos balões e ovnis abatidos, não acredito que sejam seres de outros planetas, porque para chegar na Terra teriam que ser muito evoluídos e o que vimos foram objetos com uma tecnologia humana”, disse.

Esfera brilhosa cruza o céu do Amapá em plena manhã (Reprodução / Vídeo / G1 Amapá)

O que dizem as pessoas nas ruas da Grande Belém

“Eu acredito que sejam. A gente vive em um universo muito grande e não tem como não acreditar em vida fora da Terra. Até porque pra viver nessa sociedade nem tem como ser sozinho, não tem como ser só pessoas. Existem várias outras existências, assim como as de pessoas trans, de outros gêneros, tem diversos gêneros, o mundo é muito grande gente, cheio de vidas” Monstro T, 30 anos, rapper

“Não sei se acredito, estou dividida, porque tem evidências que fazem a gente acreditar e outras que fazem a gente duvidar, então ficamos na dúvida” Valéria Sampaio, 44 anos, vendedora

“Eu acredito. Vocês acreditam em Deus? Tu sabe quando tu morrer pra onde que tu vai? É tipo isso, a gente acredita, mas nunca viu, é tipo isso entendeu?”, Giza Guimarães, 40 anos, esteticista

“Pra quem não sabe, isso aí que está acontecendo é o ‘boombli’, eles vem de satélites, vão fazer essas naves, vai ter muitas luzes no céu, imagens de Cristo, são os sinais, está na biblia. A igreja está bem próxima de se retirar. O arrebatamento nao tem hora nem dia, mas pode ser agora, está próximo. E quando acontecer isso, qual vai ser a explicação da mídia? Eles vão dizer que os estraterrestres raptaram milhões de pessoas, eles vão ter que dar uma explicação, mas não vai ser isso, vai ser o arrebatamento, a saída da igreja, e quando ela sair, aí sim vocês vão ver o que é desgraça nessa terra aqui pra quem ficar” Luís Marley, 41 anos, taxista