Cantora Liége vira jurada em reality musical

Cantora e compositora amazônica Liége é uma das juradas do programa ‘Canta Comigo’. O reality musical está na sua quinta temporada, e ao longo das etapas os jurados decidem quem vai caminhando para a final. No último confronto, o público que escolhe o campeão que fatura R$300 mil.

São 100 jurados, e além de Liége, Mari Belém, filha da cantora Fafá de Belém, está no time. “Vou estar sempre lá fazendo comentários, cantando, aparecendo. Foi muito bacana porque credibiliza mais mais ainda meu trabalho, né me colocar como jurada pra julgar de certa forma ali outros artistas é confiar na minha experiência como artista, na minha trajetória e contar com a minha opinião para definir um programa que premia o vencedor”.

Natural de Belém, Liège atualmente vive em São Paulo. A artista vive três fase da sua carreira: comemora a presença do seu primeiro disco "Ecdise" na lista dos 50 melhores álbuns de 2021 elaborada pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA); como jurada do ‘Canta Comigo’, e se prepara para participar de um programa de produção de música em um canal fechado.

O ‘Canta Comigo’ é um programa que prevê mais de 10 episódios por temporada. Liége está em um papel novo para ela como artista, que é de escolher profissionais com a mesma profissão que a sua para alcançar o prêmio máximo.

O programa permite ainda que os jurados cantem junto com os julgados, formando um grande coro.

“É um desafio enorme porque esse lugar de julgar muitas vezes pode pressupor uma superioridade, e não é sobre isso, é entender que naqueles poucos minutos se apresentou ali e saio o melhor em termos de qualidade vocal, afinação, performance. O que para mim é indispensável, que o artista apresente uma performance completa”, disse.

“Ele canta bem, ele está afinado, foi criativo, escolheu muito bem a música e ele tem uma presença de palco, ele consegue performar muito bem. Esse conjunto é que a gente consegue identificar: esse é um artista completo. Quando se sobe no palco, fala bem, se apresenta bem, sabe muito bem quem ela é, da onde ela veio, canta muito bem e consegue trazer a própria personalidade dela pra música que ela está interpretando, isso para mim é o que conta”, acrescenta.

Focada na sua estreia como jurada, Liège também se prepara para captar recursos para produzir um disco novo.

“Quem chega nesse programa, já chega sendo muito bom. Então realmente é encontrar uma qualidade dentro dos candidatos, daqueles que já estão mais preparados para viver uma vida artística plena, fazer turnê, enfim enfrentar a vivência artística. Muitas vezes talvez pode não ter essa experiência, mas é tão bom, já tá tem tanta capacidade de conseguir aquilo, já desenvolveu tanto habilidade, que a gente acaba escolhendo esse artista para também estar concorrendo no programa”, finaliza a paraense.