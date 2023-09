Confeiteiro doa bolos em comunidades ribeirinhas de Anajás, no Marajó  

Em um dia ensolarado de uma comunidade ribeirinha existente em um dos muitos furos que permeiam o município de Anajás, na Ilha do Marajó, um presente inusitado está prestes a surgir. Ao fundo da paisagem, um homem desconhecido se aproxima em uma canoa. Sobre a frágil embarcação ele confeita um bolo grande que será presenteado a alguma família ou grupo de crianças que encontra pelo caminho. Essa cena tem se tornado comum aos finais de semana nesse lugar. O confeiteiro é quase um “Papai Noel” fora de época, que não se veste de vermelho e nem usa gorro, mas faz a alegria de muita gente.

“Algumas crianças nunca provaram bolo na vida. ”, conta Thiago Barros, 36 anos, idealizador do projeto “Presentear”, que confecciona e doa os bolos de forma aleatória. O confeiteiro dos igarapés de Anajás vem arrancando muitos sorrisos em crianças e adultos de vilas distantes do centro urbano, atendendo especialmente as famílias humildes.

Natural de Anajás, Thiago aprendeu a profissão de confeiteiro em Belém, onde residiu. E, na volta à terra natal, tornou-se conselheiro tutelar, ocupação que desempenha de segunda à sexta-feira. Até a chegada da pandemia, ele mantinha outro projeto social, o “Como se faz”, que mantinha 80 alunos em um curso de bolos, com idades entre 14 e 18 anos, em Anajás, desde 2019. No início deste ano, veio o desejo de retomar a atividade social com um novo projeto, quando surgiu o “Presentear”.

“Aqui, em Anajás, é uma cidade, onde todo mundo se conhece no centro urbano. Mas é um território imenso, com muitos igarapés. A zona rural é de difícil acesso, só dá para chegar de embarcação. Eu faço de sete a dez bolos para entregar nos finais de semana. Entro em algum dos muitos igarapés e vou parando para perguntar onde tem famílias que mais necessitam, onde tem crianças”, inicia.

“A maioria das pessoas tem medo porque não é comum receber algo assim, de repente. Só que a gente chega na casa, se apresenta e fala do projeto. Muitas crianças nunca provaram bolo. Eles ficam um pouco apreensivos, vamos descontruindo a primeira impressão, levo o bolo e confeito na hora, as crianças ficam olhando. É muito bom”, continua.

O projeto contempla muitas famílias com dificuldade de acesso a gás e a energia elétrica. Algumas delas contam com gerador para atividades essenciais noturnas, como jantar ou assistir ao telejornal e à novela, e, dentro dessa realidade, um simples bolo acaba sendo artigo de luxo.

O sonho cresceu

Thiago iniciou o projeto com recursos próprios, fazendo bolos na cozinha de casa e improvisando o confeito sobre uma pequena canoa a caminho das entregas. Nas redes sociais, os vídeos de Thiago levando os bolos em meio à paisagem amazônica emocionam um número crescente de seguidores. Os perfis de @tbbolosdecorados contam com 759 mil seguidores no Tik Tok e 231 mil Instagram. Os vídeos de maior engajamento chegam a acumular 14 milhões de visualizações.

“Hoje, tem algumas pessoas que ajudam e patrocinadores como a farinha de trigo Mirela. A canoa foi substituída por uma voadeira, graças à doação de um motor pela Yamaha e um casco doado por grupo de confeiteiras dos Estados Unidos. Thiago foi até parar na televisão. Ele participou de um programa de auditório de uma rede de televisão nacional, em São Paulo, no último dia 28 de maio, onde foi presenteado com um fogão industrial e bancada de inox entre outros utensílios e eletrodomésticos.

Atualmente, ele planeja alcançar mais crianças com o projeto. “A gente está estudando um meio de abraçar mais crianças, chegar às escolas, pensando na logística possível”.

Entre os bolos mais inusitados que já produziu esteve um em formato de dinossauro medindo quase dois metros, que foi confeitado com chantili sobre a canoa em seis horas de percurso. “Foi uma doação. Soube do aniversário de um casal de gêmeos de quatro anos, o Lioto e a Eloá. Perguntei para a mãe se ia fazer bolo, aí eu e minha esposa sugerimos fazer o bolo e levar. Falei que não precisava pagar. No final das contas, ela deu o dinheiro do material, mas também levamos o refrigerante, convidaram a comunidade deles, mataram porco, muita gente participou, crianças e adultos”. O bolo de dinossauro alcançou seis milhões de visualizações no Instagram e seis milhões Tik Tok.