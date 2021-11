Influencers paraenses vivem ‘perrengue chique’ em metrô lotado de Paris e ironizam: ‘Nem no Marex'

As influencers paraenses Paula Martins e Isis Vieira, que estão em Paris, na França, para fazer fotos da coleção de final de ano de uma loja de roupas, compartilharam um perrengue chique com os seguidores, nas redes sociais, na última quarta-feira (17). Em um vídeo, elas aparecem de pé dentro de um metrô lotado e ironizam a situação citando uma linha de ônibus de Belém, também conhecida por viver lotada de passageiros.

Na publicação feita nos stories, Paula aparece ao lado de Isis e as duas fazem caras e bocas, insinuando que estão cansadas e ‘espremidas’ dentro do transporte. “Nem no Marex, mana”, brinca a blogueira.