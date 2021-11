Influencer de Macapá 'dispensa' Neymar e expõe conversa com o craque

Uma influencer de Macapá, chamada Gleisy Salvatore, teria sido convidada para sair com Neymar. A conversa entre os dois vazou na internet através de uma amiga da influenciadora e agitou as redes sociais da cidade. O craque negou que fez o convite, mas os prints estão circulando na web.

O atacante teria a chamado para fazerem uma viagem juntos. Mas depois de ter os planos expostos na web, ele pediu para a jovem dar a entender que o perfil seria ‘fake’ e que tudo era mentira. Porém, Gleisy passou a sofrer ataques nas redes sociais e para não passar por mentirosa, publicou um print da conversa com o jogador.

(Reprodução: Divulgação)

A influencer disse que mantinha contato com Neymar há cerca de 3 ou 4 meses. Segundo ela, o craque teria falado que após alguns dias as pessoas esqueceriam o caso e eles poderiam se encontrar. Mas, após passar por tantos ataques, ela negou a proposta e não quis mais ver o jogador e bloqueou a conta do instagram dele de sua rede social. Ela também postou um vídeo onde prova que realmente se tratava da conta oficial de Neymar.