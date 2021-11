Influencers paraenses pegam mesmo voo que Neymar para Paris

Um grupo de influencers paraenses embarcou na noite da última terça-feira (16) para uma viagem a Paris, na França. As musas, que estão viajando para fazer fotos da coleção de final de ano de uma loja de roupas, embarcaram, por coincidência, no mesmo voo que o jogador Neymar. Geruza Fonseca, uma das influencers que participa da viagem, descobriu por outra passageira que o craque estava na primeira classe do avião e correu para tietar o jogador com fotos e vídeos.

Influencer Geruza Fonseca conseguiu uma foto com o jogador (Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS:

A cantora Joelma também participa da viagem, a convite da empresa organizadora. As influencers saíram de Belém, encontraram a artista em São Paulo e seguiram para Paris no mesmo avião que o camisa 10. A previsão é que elas cheguem na Cidade da Luz na tarde desta quarta-feira (17).