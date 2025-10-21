'Humorista que não tem graça', diz Narcisa sobre Tiago Barnabé, que faz imitação dela no SBT

Narcisa Tamborindeguy voltou a criticar Tiago Barnabé, humorista conhecido por interpretar uma versão caricata dela no Domingo Legal, do SBT. Em publicações nas redes sociais, a socialite e influenciadora reagiu a comentários de internautas e deixou claro seu descontentamento com a imitação feita pelo comediante.

O assunto começou depois que uma seguidora elogiou "a Narcisa do Domingo Legal", acreditando ser a influenciadora. "Oi?", respondeu ela, em tom de surpresa.

Outro usuário tentou esclarecer a confusão, dizendo que a fã havia se referido ao humorista. Narcisa, então, ironizou: "Humorista que não tem graça?". Em seguida, respondeu a outro internauta que questionou se Barnabé havia pedido autorização para imitá-la: "Imitar é ok, acho o auge. Agora usar o mesmo nome… é um erro primário."

Até o momento da publicação desta matéria, Tiago Barnabé não havia se pronunciado sobre as falas da influenciadora.

Essa não é a primeira vez que Narcisa demonstra incômodo com o humorista. Em recente participação no podcast Festa da Firma, ela criticou o fato do humorista usar seu nome em ações publicitárias. "Gosto da imitação, mas não gosto que ele faça publicidade com o meu nome. Ele tem que fazer como Tiago Barnabé, não como a Narcisa. Porque a Narcisa faz a Narcisa, ele faz o Tiago Barnabé", afirmou.

A empresária ainda contou que chegou a acionar seu advogado sobre o caso. "Ele sabe que eu não gosto, porque meu advogado já falou com o empresário dele. E ele continua fazendo. Tá errado da parte dele", disse. Segundo ela, o comediante deveria "fazer o próprio nome" e não usar o dela em campanhas ou ações de marketing.