Homem trai namorada em show do Nattan por R$ 1 mil e gera polêmica na web

A “brincadeira” proposta pelo cantor levou ao fim do relacionamento entre os envolvidos

O Liberal

Uma dinâmica realizada durante o show do cantor Nattan, na 35ª Festa do Folclore de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, terminou em separação neste final de semana. O artista ofereceu R$ 1 mil para que um fã traísse a namorada em público, em meio à apresentação.

O episódio foi transmitido em tempo real nas redes sociais. Conhecido por propor desafios a fãs em troca de dinheiro, Nattan chamou um rapaz ao palco e lançou a provocação. Na plateia, a namorada filmava a cena e pediu que ele recusasse. O jovem chegou a negociar: “Eu vou dividir o dinheiro com você”, disse à parceira.

Apesar do apelo, ele aceitou a proposta e beijou outra mulher diante da multidão. A namorada reagiu em seguida: “Acabou, acabou”, declarou, sob aplausos e registros da plateia.

No sábado (23), a jovem, identificada como Júlia Mello, publicou um vídeo confirmando o fim do relacionamento. Ela afirmou que os dois estão seguindo caminhos diferentes e pediu que as pessoas cessassem os ataques ao ex-namorado. “Isso também afeta a família dele”, destacou.

