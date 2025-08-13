Cantor Nattan está confirmado no Festival do Abacaxi de Barcarena; saiba quando será

O 43º Festival do Abacaxi de Barcarena será realizado no próximo mês de setembro e promete agitar a cidade paraense. O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou que o cantor Nattan se apresentará na sexta-feira do evento, dia 25 de setembro, dividindo o palco com outros grandes nomes da música nacional, incluindo Pedro Sampaio, Malifoo, Alok, Jota Quest, Léo Santana, Gustavo Mioto, Mumuzinho, Belo, Aline Barros, Viviane Batidão, entre outros artistas e uma atração surpresa.

A entrada para o público será gratuita. O festival acontece no Ecoparque do Cafezal, em Barcarena, entre os dias 25 e 28 de setembro, e os portões serão abertos às 20h.

"O povo de Barcarena entende que o Festival do Abacaxi é literalmente a cara dele, porque a gente o trata com carinho, respeito e com a grandeza que o povo de Barcarena merece. Quando a gente faz investimento para o festival, a gente quer fazer uma festa bonita, que já ultrapassou os limites do campo e da agricultura familiar. Hoje, o festival fala de gastronomia, sustentabilidade, inclusão social, economia e fala da nossa terra, do nosso povo e da nossa gente. É por isso que nós temos muito respeito e entusiasmo para fazer essa festa para todos nós e para os que amam o município de Barcarena", disse Renato Ogawa, Prefeito de Barcarena.

O Festival do Abacaxi é reconhecido como Patrimônio Cultural Artístico do Pará desde 2009. Além dos shows, o cronograma do evento inclui concursos, competições esportivas e o tradicional Circuito Cultural, atraindo moradores e visitantes de várias regiões.