O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantor Nattan está confirmado no Festival do Abacaxi de Barcarena; saiba quando será

Pedro Sampaio, Alok e Jota Quest também estão confirmados, dentre outros artistas

O Liberal
fonte

O festival acontece no Ecoparque do Cafezal, em Barcarena, no dia 25 e 26 de setembro (Divulgação)

O 43º Festival do Abacaxi de Barcarena será realizado no próximo mês de setembro e promete agitar a cidade paraense. O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou que o cantor Nattan se apresentará na sexta-feira do evento, dia 25 de setembro, dividindo o palco com outros grandes nomes da música nacional, incluindo Pedro Sampaio, Malifoo, Alok, Jota Quest,  Léo SantanaGustavo MiotoMumuzinho, BeloAline Barros, Viviane Batidão, entre outros artistas e uma atração surpresa.

VEJA MAIS

image Festival do Abacaxi: Alok, Pedro Sampaio, Jota Quest estão confirmados em Barcarena; veja atrações
Festival do Abacaxi é reconhecido como Patrimônio Cultural Artístico do Pará desde 2009.



A entrada para o público será gratuita. O festival acontece no Ecoparque do Cafezal, em Barcarena, entre os dias 25 e 28 de setembro, e os portões serão abertos às 20h.

"O povo de Barcarena entende que o Festival do Abacaxi é literalmente a cara dele, porque a gente o trata com carinho, respeito e com a grandeza que o povo de Barcarena merece. Quando a gente faz investimento para o festival, a gente quer fazer uma festa bonita, que já ultrapassou os limites do campo e da agricultura familiar. Hoje, o festival fala de gastronomia, sustentabilidade, inclusão social, economia e fala da nossa terra, do nosso povo e da nossa gente. É por isso que nós temos muito respeito e entusiasmo para fazer essa festa para todos nós e para os que amam o município de Barcarena", disse Renato Ogawa, Prefeito de Barcarena.

O Festival do Abacaxi é reconhecido como Patrimônio Cultural Artístico do Pará desde 2009. Além dos shows, o cronograma do evento inclui concursos, competições esportivas e o tradicional Circuito Cultural, atraindo moradores e visitantes de várias regiões.

Cultura
