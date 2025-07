Henrique e Juliano se apresentam em Belém com participação de Nattan e Grelo

Show do Henrique e Juliano de 2025 é confirmado com um megaevento, com a label “Henrique e Juliano Exclusivo”. A dupla desembarca em Belém no dia 10 de outubro, na sexta-feira que antecede a procissão principal do Círio de Nazaré. A dupla se apresenta no estádio Mangueirão, com vendas de entradas iniciadas no próximo dia 04 de agosto no site ou app do Guichê Web.

Essa é a segunda vez que o evento ocorre no Pará.

Para compor o line-up, Nattan e Grelo chegam para compor o evento, que ainda terá a DJ Celine, garantindo o agito com sets eletrizantes.

ANFITRIÕES

Como anunciaram este ano, Henrique e Juliano optaram por fazer uma agenda de shows minimalista, diminuindo a quantidade de apresentações. Os próprios irmãos escolheram por essa nova rotina, para ter uma vida discreta (inclusive nas redes sociais), e aproveitar mais ao lado da família.

Porém, mesmo com essa nova rotina, Henrique e Juliano, que tem mais de 17 anos de carreira possuem 11 músicas no Top 100 geral das músicas, que sinalizam as mais ouvidas no Brasil em toda a história do Spotify.

Quatro canções da dupla passaram mais de mil dias no ranking: "Liberdade Provisória" (lançada em dezembro de 2019) ficou 1048 dias; "Aquela Pessoa" (lançada em março de 2017) ficou 1257 dias; "De Trás Pra Frente" (também de março de 2017), ficou 1003 dias; e "Como É Que A Gente Fica" (lançada em novembro de 2015), ficou 1238 dias.

Além disso, essa questão de longevo é marca registrada deles, mais um exemplo disso é a longa permanência no topo de outras músicas da dupla. Em 2020, "Liberdade Provisória" foi a música mais tocada no 1º semestre do Brasil no Spotify. O hit ficou 49 dias na primeira posição. Além do megahit, "Última Saudade" (11 dias) e "Arranhão" (7 dias) também garantiram o primeiro lugar por bastante tempo.

Mesmo sem lançar novidades recentemente, o nome dos irmãos sempre está lá na lista de músicas mais tocadas. A dupla tem mais de quarenta faixas que superam os 100 milhões de streams. No total, são mais de 15 bilhões.

CONVIDADOS

Nattan e Grelo são os convidados para “Henrique e Juliano Exclusivo”. O papai do ano, retorna ao Pará após precisar cancelar sua apresentação em Salinas, por conta de um problema de saúde. Ele se apresentaria no Verão Pé na Areia, porém foi diagnosticado com Influenza A na semana do show. Ele chegou a ser internado após apresentar febre alta e dores no corpo, sintomas típicos da doença.

A última vez que Nattan esteve em Belém foi em apresentação gratuita no Paráarraiá, em junho.

A sensação da música brasileira Grelo também está confirmado na label. Em 2024, ele estourou no Brasil e conquistou a fama com a música “Só Fé”. A canção viralizou nas redes sociais.

O nome artístico, Grelo, faz referência ao seu porte físico, que é “magrelo” e virou apelido de infância.