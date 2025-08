Fãs da dupla Henrique e Juliano formam fila enorme em Belém para comprar ingressos

Fãs da dupla Henrique e Juliano formaram uma longa fila em Belém para comprar ingressos nesta quarta-feira (6), em um shopping da cidade. A movimentação chamou atenção nas redes sociais e nos corredores do local, diante da expectativa pelo grande evento musical.

O show acontecerá no dia 10 de outubro, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, e será realizado na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré, um dos períodos mais simbólicos do calendário cultural paraense.

Noite musical reunirá diversos artistas

Além da atração principal, Henrique e Juliano, o público poderá curtir apresentações de Grelo, Nattan e DJ Celine.

Henrique e Juliano se apresentam em Belém (Tomzé Fonseca/ Agnews)

Os organizadores destacaram que a proposta é proporcionar uma experiência diversificada ao público, reunindo diferentes estilos musicais durante a programação do Círio.