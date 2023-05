Gwyneth Paltrow fala sobre relacionamentos com Brad Pitt, Ben Affleck e Chris Martin, do Coldplay

Em entrevista ao podcast “Call Her Daddy”, a atriz Gwyneth Paltrow abriu o jogo para o apresentado por Alex Cooper. A artista relembrou seus relacionamentos com os atores Brad Pitt e Ben Affleck, e também com o cantor Chris Martin, vocalista do Coldplay.

“Muito, muito amor à primeira vista”, revelou Gwyneth sobre o romance com Brad Pitt, que aconteceu entre 1994 e 1997. Eles se conheceram no set do thriller policial “Seven – Os Sete Crimes Capitais”, filme de 1995 e ficaram noivos após dois anos de namoro.

“Uma noite, estávamos na varanda de uma casa que alugamos nesta pequena cidade da Argentina […] Gostaria de lembrar exatamente o que ele disse, mas ele me pediu em casamento, foi fantástico, fiquei emocionada. Tínhamos conversado sobre isso, mas fiquei surpresa na hora, lembro disso. Eu devia ter 24 anos.”, relembrou a atriz.

Após seis meses de noivado, o casal terminou porque ela decidiu não se casar por não se sentir pronta: “Eu tinha muito a me desenvolver. Eu realmente nem sabia como ouvir meus instintos e agir a partir daquele lugar para o que era certo para mim. Eu sempre ia tentando julgar o que era certo para todos os outros.”

“Quando olho para trás, eu realmente era uma criança, muito mais do que a maioria dos 22, 24 anos que conheço agora. Eu realmente não tinha explorado quem eu era, o que era importante para mim, quais eram meus limites”, comenta a estrela.

Gwyneth revelou ainda ter ficado “com o coração totalmente partido quando terminamos”.

“Foi a coisa certa naquela época, mas foi muito difícil […] Houve uma série de coisas que aconteceram, ele era nove anos mais velho que eu”, acrescentou ela.

Mesmo com a separação, a dupla mantém uma estreita amizade e conexão: “Ele é maravilhoso, eu realmente gosto muito dele”.

Em outro momento da entrevista, Cooper questionou a atriz sobre o namoro com Ben Affleck, que aconteceu de 1997 a 2000, e fez um jogo rápido de “Brad ou Ben”.

“Quem é mais romântico?”, “Quem tem mais probabilidade de fazer você rir?” e “Com quem você tem mais chances de entrar em uma discussão?” estavam entre as perguntas.

Enquanto Pitt era o mais romântico e Affleck era mais capaz de fazê-la rir e ter uma briga, a atriz também revelou que ambos beijavam bem. Sobre a questão de quem era melhor na cama, Paltrow considerou uma escolha “muito difícil”.

“Brad era o tipo de grande química, o amor da sua vida, mais ou menos, na época e então Ben era, tipo, tecnicamente excelente”, e ainda acrescentou, “Não acredito que minha filha está ouvindo isso”.

A atriz que atualmente é casada com Brad Falchuk, co-criador da série “Glee”, também disse à apresentadora do podcast que ela se casaria novamente com Chris Martin, porque ele deu a ela seus dois filhos.