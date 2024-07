Golpistas usam imagem de Zé Neto nas redes sociais e cantor faz alerta

Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, usou as redes sociais para fazer um alertar os fãs e seguidores. O ator falou sobre uma nova tentativa de golpe em que criminosos estão se passando pelo cantor utilizando tecnologia de inteligência artificial.

Por meio da tecnologia deepfake, o bando cria vídeos falsos nos quais Zé Neto aparece supostamente vendendo calçados para os internautas.

No stories do seu perfil no Instagram, o artista escreveu: “Não caiam nessa, pessoal! Estão utilizando esse perfil para aplicar golpes com inteligência artificial” , destacando a conta zenetoo.fc, que está sendo usada pelos golpistas.

Essa não é a primeira vez que Zé Neto é alvo de criminosos. No início deste ano, golpistas fingiram ser representantes da ZNEC Produções Artísticas, pedindo pagamentos indevidos em nome do artista.