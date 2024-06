Zé Neto se apresenta sem o parceiro Cristiano em festa junina em SP

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, emocionou-se juntamente com a plateia ao se apresentar, no último domingo (16), em uma festa junina em Votorantim (SP), sem o parceiro. O artista interpretou os grandes sucessos da dupla e a vibração da plateia que fez a segunda voz com ele o deixou impressionado, a ponto de declarar que foi um dos melhores shows dos últimos seis meses. Cristiano recupera-se de cirurgia.

A plateia levou cartazes e máscaras para o show, a fim de demonstrar o carinho para com Zé Neto e Cristiano, especialmente nesse momento delicado para esses dois artistas. Antes de subir ao palco, Zé Neto chegou a declarar: "Lógico que eu não estou acostumado a cantar sozinho, é um outro jeito de cantar, mas da minha parte não vai faltar alegria, carisma e animação".

Depois de abrir o show com "Você beberia ou não beberia", Zé Neto mostrou talento e sensibilidade para, em duas horas de apresentação, interpretar grandes sucessos da dupla sertaneja, como "Me bloqueia", "Pátio do posto", "Notificação preferida", "Largado às traças", "Vamo tomar uma", "Eu ligo pra você", "Ferida Curada" e "Oi Balde". A dupla possui três músicas entre as mais ouvidas no país: "Foi Intenso" (feat. Ana Castela), "Deu Moral" e "Barulho do Foguete".

Cristiano

Aós uma cirurgia de emergência para retirada da vesícula, o cantor Cristiano precisou se ausentar dos últimos shows da dupla. Ele teve alta na terça-feira (11) pela manhã, como repassou a assessoria dos cantores. O artista seguirá em repouso em casa nos próximos dias.

No show de domingo (16), Zé Neto chegou a gravar uma mensagem para o parceiro de palcos. "Queria dizer o quanto você é importante pra mim, pro Brasil inteiro", disse Zé Neto. Ele recebeu um balão em formato de coração e uma máscara com o rosto estampado de Cristiano, tudo providenciado pelos fãs da dupla. O artista disse que esse foi um dos melhores shows nos últimos seis meses.

Zé Neto se emociona com as homenagens do público no show em Votorantim (SP) (Foto: Divulgação/Danylo Martins)

Zé Neto revelou que pelo menos três novos EPs serão lançados ainda este ano. "Até agora já lançamos um EP e foi o mais ouvido no primeiro semestre de 2024 e, se Deus quiser, o segundo EP vem pra acabar de coroar, tem mais três pra lançar, então o pessoal pode esperar muita coisa boa de Zé Neto e Cristiano, muitos frutos pra esse 2024", declarou o artista. A dupla Zé Neto e Cristiano tem participação especial em uma música com Lauana Prado.