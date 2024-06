Cristiano, dupla de Zé Neto, passa por cirurgia emergencial às pressas após fortes dores

Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite do último domingo (09/06). Ele precisou retirar a vesícula biliar ao se queixar de fortes dores abdominais. O cantor passou mal após se apresentar no festival Arraial Estrelado, no Parque Ibirapuera.

Nos Stories do Instagram da dupla, a assessoria informou que o artista passou por exames e a equipe médica indicou a cirurgia “em caráter de urgência” e o procedimento transcorreu “sem intercorrências”.

"Cristiano está bem e deve permanecer em repouso nos próximos sete dias, seguindo orientações médicas. Seu parceiro, Zé Neto, cumprirá a agenda normalmente e nenhum show será cancelado", informou o comunicado compartilhado nesta segunda-feira.