Gloria Pires volta a ser criticada na web por dar selinhos na filha; VÍDEO

A atriz Gloria Pires voltou a ser alvo de críticas na internet nesta quinta-feira (13), após vídeo em que ela aparece dando selinhos na filha, Ana Morais, viralizar nas redes sociais. Nas imagens, a artista surge em um momento carinhoso com a filha, que completou 24 anos recentemente, e recebeu diversas mensagens negativas de internautas que questionaram o gesto.

Essa não é a primeira vez que Gloria Pires se depara com comentários negativos por conta da forma como demonstra afeto por suas filhas. Em 2023, a atriz já havia sido criticada por dar selinhos em Cleo. Na ocasião, ela rebateu as críticas afirmando que o gesto era apenas uma forma de expressar amor materno e que seus filhos eram livres para aceitar ou não o carinho.

"Faço isso desde que meus filhos eram bebês. É assim: quem gosta, beija. Quem não gosta, não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar. Bento [o caçula], por exemplo, quando fez 17 anos falou: 'Mãe, não quero mais que você me beije na boca'. Disse: 'ok'", disse ela ao jornal Extra.

"Não sei se essa repercussão é de pessoas radicais, mas acho que é uma opinião de quem não tem com quem dividir carinho. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça", desabafou a atriz.

