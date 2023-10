Filha de Glória Pires mostra detalhes de mansão em Angra dos Reis e impressiona web

Antonia Morais, filha de Glória Pires e Orlando Morais, bombou nas redes sociais com a gravação de um tour pela mansão da família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No vídeo publicado no Tik Tok, a cantora mostrou detalhes do imóvel de luxo com amplos cômodos e área externa com piscina, sauna e heliporto.

O imóvel inteiro tirou fôlego dos internautas, que vibraram com luxos e pintura da casa, que é toda cinza. Uma escultura, no entanto, chamou mais atenção por ser a mesma usada no BBB 23. Antonia diz que a família adquiriu o banco AND, do renomado designer Fabio Novembre, antes do reality show.

“Eu simplesmente adoro essa escultura [...] Ela acende e muda de cor à noite, é simplesmente magnífica”, disse ela.

Além disso, a mansão tem suítes luxuosas, um bar próximo à piscina e outros quartos para hóspedes. Nos comentários, internautas compararam os cômodos da casa.

“Seu banheiro é do tamanho do meu kitnet”, disse uma seguidora. “Que arquitetura linda”, elogiou outra. “Nos primeiros segundos do vídeo, pensei que ela estava fazendo um tour pelo estacionamento de um shopping”, brincou mais um.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da Coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)