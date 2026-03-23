Com ajuda de Nando Reis, Giulia Costa fala sobre alcoolismo do pai Marcos Paulo em podcast

Há pouco mais de um ano, Flávia Alessandra e Giulia Costa decidiram abrir as portas de sua intimidade para mostrar ao público como funciona a dinâmica real entre mãe e filha com a criação de um podcast Pé no Sofá Pod. O projeto que surpreendeu as próprias idealizadoras pelo alcance e pela identificação gerada. No início, elas chegaram a duvidar se o diálogo cotidiano entre as duas despertaria o interesse de terceiros, mas logo perceberam que a transparência e a ausência de tabus eram exatamente o que os ouvintes buscavam. Diante das câmeras e microfones, elas mergulham em temas complexos e compartilham relatos pessoais que, por vezes, tocam em feridas delicadas.

Um dos momentos de maior repercussão do programa foi o episódio que abordou o alcoolismo, no qual Giulia falou abertamente pela primeira vez sobre a dependência química de seu pai, o diretor de TV Marcos Paulo, falecido em 2012.

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Em entrevista ao Terra, a jovem confessou que este foi um dos desafios mais marcantes de sua trajetória pública, revelando o receio inicial de expor uma ferida tão íntima. No entanto, ela destacou que o apoio de Nando Reis, convidado da ocasião e voz ativa sobre o próprio processo com o álcool, foi fundamental para que ela se sentisse segura. O músico segurou sua mão e a validou, reforçando que aquela história também pertencia a ela e que compartilhá-la poderia ajudar outras famílias que enfrentam o mesmo dilema.

"Foi muito difícil, mas ter o Nando ali facilitou vezes mil. Ele estava ali segurando a minha mão e falando: 'Não se sinta explorando uma história, essa história também é sua'. A gente pensou se realmente colocava no ar ou se tirava. Mas, da forma verdadeira e espontânea como foi, não me arrependo. Recebi muitos relatos de como ajudou outras pessoas também, de como é difícil ser familiar de um alcoólatra", disse.

A coragem de Giulia em utilizar o podcast como plataforma de conscientização também se estendeu ao relato de uma agressão sofrida por um ex-namorado. Encorajada pela jornalista Ana Paula Araújo, autoridade no assunto e autora de um livro sobre violência doméstica, a diretora compreendeu que sua voz era necessária para alertar outras mulheres. Giulia admitiu ter sentido medo de ficar marcada pelo episódio, mas hoje celebra a repercussão positiva e a quebra do mito de que privilégios econômicos ou sociais isentam alguém de passar por tais violências. Em cada uma dessas decisões difíceis, a presença de Flávia Alessandra foi o porto seguro, atuando como uma conselheira que ponderava os prós e contras de cada exposição para que a filha estivesse preparada para as reações do público.

O sucesso do Pé no Sofá Pod consolidou-se sobre a base de uma relação onde o respeito à discordância é o grande diferencial. Flávia e Giulia descobriram que, apesar da proximidade que sempre tiveram, o programa proporcionou o privilégio de pararem por uma hora e meia para se aprofundarem em temas como saúde mental, corpo e sexualidade, algo que a correria do dia a dia nem sempre permitia. Essa troca genuína cativou tanto a audiência que a nova temporada contará com episódios focados exclusivamente no diálogo entre as duas, sem convidados. Esta nova fase, inclusive, será inaugurada com uma gravação ao vivo no teatro, marcada para este domingo (22), em São Paulo.

Enquanto brilha como "conversadora" na frente das câmeras, Giulia Costa também expande seus horizontes atrás delas, ocupando o cargo de diretora em sua série documental para o YouTube, intitulada Pescadora de Experiências. Neste projeto autoral, ela assume as funções de roteiro, produção, edição e captação de imagens, experimentando-se em um viés mais reflexivo e documental. Para ela, esse é o espaço onde pode imprimir seu olhar artístico de forma independente, consolidando sua identidade profissional além da herança familiar e mostrando que sua voz, seja no podcast ou no cinema, veio para ficar.