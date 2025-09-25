Capa Jornal Amazônia
Nando Reis diz que quase 'perdeu tudo' devido ao alcoolismo

A confissão foi feita durante a participação do cantor no podcast de Flávia Alessandra e Giulia Costa

Estadão Conteúdo
fonte

Cantor Nando Reis (Instagram / @nandoreis)

O cantor Nando Reis falou sobre o seu alcoolismo durante sua participação no podcast "Pé no Sofá Pod", apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, e revelou que "quase perdeu tudo" por conta de seu vício.

"Quase perdi tudo, quase perdi minha carreira, meus filhos se afastaram de mim", afirmou o músico em entrevista publicada nesta quinta-feira (25) no YouTube. "E não sou só eu. Se perguntar a qualquer um, a pessoa conhece alguém assim", complementou.

"O alcoolismo é uma doença. Não é uma questão de força de vontade, não é de caráter, não é de vagabundagem, nada disso", pontuou. "Ao mesmo tempo, isso não atenua em nada a dor e todos os problemas graves", afirmou.

Além de Nando, a atriz e apresentadora Sophia Reis, filha do músico, também participou da conversa. "A Sophia é a pessoa que nunca me deixou desgarrar, que sempre foi e falou na real: Ó, você vai se tratar! Você está mal, você não está legal. Eu não vou ficar com você assim", afirmou Nando.

"É engraçado, porque, apesar de ter sido uma das coisas mais difíceis da nossa vida e da nossa relação, ao mesmo tempo, é das que mais me dá orgulho", contou Sophia, que atualmente faz faculdade de Enfermagem. "É muito louco isso de ver que ele está há nove anos sem beber. É uma conquista sua! E isso me dá muito orgulho. Tipo, nossa, que pai da hora!", comentou.

Ainda na conversa, a atriz e apresentadora Giulia Costa se emocionou ao se lembrar de seu pai, o diretor Marcos Paulo. Giulia relembrou os momentos difíceis vividos quando mais jovem por conta do alcoolismo do pai e foi amparada por Nando Reis.

"Fique tranquila", disse o músico. "Você não está o expondo. Você tá falando da sua relação amorosa. Quando você sofre é porque você o amava. Então, não se sinta mal", finalizou.

