Nando Reis anuncia disco triplo e turnê nacional que passará por Belém

Oito anos depois de Jardim-Pomar (2016), seu oitavo trabalho de estúdio solo, Nando Reis anuncia o lançamento de um álbum triplo - Uma, Estrela e Misteriosa - com mais um de bônus, Revelará o Segredo, ou seja, quádruplo, com 26 músicas inéditas e quatro regravações no total, sendo que o primeiro já está disponível nas plataformas digitais. O disco bônus estará disponível apenas como extra de um box especial em vinil.

Numa inversão do que se tem visto no mercado fonográfico, quem comprar o box físico, em LPs, terá acesso a todas as músicas no mesmo momento. Já quem optar por ouvir os trabalhos nas plataformas de áudio terá de esperar um pouco mais. A divulgação no formato digital será feita em etapas, ao longo de dois meses. A venda do box com os quatro álbuns tem início no dia 27 de julho, no site do artista. O lançamento dos LPs individuais também será feito em fases.

“Sou da década de 1980, quando todo mundo lançava um álbum novo por ano. O mundo mudou e eu, obviamente, passei a ter um ritmo de lançamentos distinto do que estava acostumado, obedecendo ao mercado. Mas, no fundo, eu sou um compositor de grande produtividade. Hoje, com 61 anos, me sinto muito melhor e mais lúcido. Estou sóbrio, ativo e disposto”, afirma.

“Eu sou ligado nessa coisa da quantidade, da série, do agrupamento de itens semelhantes, mas distintos ao mesmo tempo. Esse é o raciocínio que eu tenho não só para músicas, mas para minha própria carreira. Fazer um disco é como organizar vasos, reunindo e agrupando diferentes espécies. Tudo é análogo”, completa ele.

Produzido por Barrett Martin, com co-produção de Felipe Cambraia, produção executiva de Diogo Damascena e mixado por Jack Endino, os álbuns contam com Nando na voz e violão, junto de Barrett (bateria), Cambraia (baixo), Walter Villaça (guitarra), Peter Buck (guitarra) e Alex Veley (teclados), além de participações de outros músicos ao longo das faixas, como Mike McCready (guitarra) e Matt Cameron (bateria), ambos integrantes do Pearl Jam; Duff McKagan (baixo), do Guns N’ Roses; Sebastião Reis (violão de 12 cordas), da banda Colomy; e Krist Novoselic (baixo), ex-integrante do Nirvana.

“Esse trabalho é realmente uma obra-prima em termos de composição e experimentação musical, com 30 músicas que transitam por diversos gêneros, como rock, soul, R&B, samba e música clássica. Ironicamente, as origens desse álbum gigante são bastante humildes”, afirma Barrett.

Além do lançamento audacioso (um feito impressionante, ainda mais se tratando de um artista independente), ele se prepara para viajar pelo país apresentando o novo trabalho. A série de shows terá início pela região Amazônica, em 20 de setembro, em Macapá, para celebrar o Equinócio de Primavera, e a turnê Uma Estrela Misteriosa também tem passagem confirmada por Belém, Manaus, Belo Horizonte, Fortaleza, Teresina, São Paulo, Natal, Salvador, Recife, Aracaju, Ribeirão Preto, Vitória, Curitiba, Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Chapecó, Passo Fundo, Brasília, Goiânia e Campinas.