Giovanna Ewbank relembra assédio de ator durante gravações de novela: 'tapão na bunda'

A atriz, modelo e apresentadora Giovanna Ewbank, de 36 anos, relatou que foi vítima de assédio durante as gravações da novela “A Favorita”, onde interpretou a personagem Sharon, uma garota de programa.

O relato de Giovanna, que é esposa de Bruno Gagliasso, foi feito no podcast “Quem Pode, Pod”, que a atriz apresenta junto com Fernanda Paes Leme.

VEJA MAIS

“Eu me lembro que estava andando no corredor para ir gravar, e um ator, consagradíssimo, mais velho, super carreira, (eu estava com um shortinho curtíssimo), foi lá e me deu um tapão na bunda, na frente de todo mundo, e falou: ‘Tá boa, hein?’”, lembrou.

A atriz contou que foi diretamente para o camarim, onde começou a chorar. “Lembro que todas as atrizes vieram me abraçar”, disse a atriz, que afirmou ter perguntado o que deveria fazer. “Todas, na época, falaram: 'não faz nada, ele é muito foda, é o seu segundo trabalho aqui na Globo, você vai se dar mal, vai dar ruim, fica quieta, faz o seu trabalho e vamos embora’”, relembra Giovanna.

Atriz afirmou que se o caso tivesse ocorrido nos dias de hoje, sua vida teria sido diferente

A mãe de Chissomo, Zyan e Bless afirmou ainda que, se a situação ocorresse nos dias de hoje, e Deborah Secco (que era a entrevista no episódio do podcast) ou Fernanda Paes Leme tivessem estado lá e indicado que alguma coisa deveria ter sido feita, a sua vida poderia ter sido diferente. “Não foi esse o caso. A gente passa por diversos casos a vida toda”, finalizou a atriz.

Veja o episódio completo da entrevista de Deborah Secco no podcast "Quem Pode, Pod", onde Giovanna Ewbank relata seu caso de assédio na TV Globo:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)