Gil do Vigor confirma participação na 'Dança dos Famosos'

Vai ter “tchaki tchaki' no Domingão com Huck. Gil do Vigor anunciou nesta quinta-feira, 24, em bate-papo no Mais Você, que vai integrar o elenco da Dança dos Famosos. O economista revelou para Ana Maria Braga que vai se jogar de cabeça nesse reality.

"Estou aqui no Rio de Janeiro e quero anunciar que vou participar do 'Dança dos Famosos' nessa edição. Eu juro, vigorosos e vigorentos, eu vou para o 'Dança'! Estou empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo... O coração acelerado, mas vamos lá, vamos juntos que vai dar certo!"

"Talento eu não tenho, mas tenho dedicação! Vou me dedicar, me entregar... Se for para cair, para me levantar, o importante é a experiência. Vai dar certo! Agora é hashtag 'pesquisador dançante'! Enquanto eu não vou para o PhD em agosto, tirei esse tempinho para dançar. Estou feliz da vida!", acrescentou.

Além dele, vão participar desta edição Jojo Todynho e Vitória Strada.