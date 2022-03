'Dança dos Famosos': vazam nomes de nova temporada, que pode ter Gil do Vigor, Gkay e Jojo Todynho

A nova temporada da "Dança dos Famosos", que estreia no dia 27 de março no Domingão com Huck, teve uma lista de nomes vazada. Entre as possíveis estrelas do elenco que seguem sendo ventilados para a imprensa, e devem ser garantidas na nova temporada, estão Gil do Vigor, Gkay e Jojo Todynho. As informações são do site RD1.

O jornal Extra disse que Gil, Gkay e Jojo já foram escalados para a atração do programa de Huck - que apresentará o quadro pela primeira vez. No ano passado, Tiago Leifert foi quem assumiu a apresentação da disputa ainda na metade, depois da demissão repentina de Faustão da TV Globo.

Ainda segundo a publicação, o ex-BBB 21 já vem se preparando para a "Dança dos Famosos". Recentemente, Gil do Vigor tem publicado vídeos de dança no TikTok, e também começou a malhar para ter mais preparo físico.

A influenciadoras Gkay, foi escalada para a "Dança dos Famosos" pelo próprio Luciano Huck. Ela participou recentemente de um quadro do programa onde tentava arrumar um namorado. Fenômeno da internet, ela tem mais de 19 milhões de seguidores, por isso é cobiçada para participar da nova edição da disputa.

Jojo Todynho completa o trio dos sonhos de Huck para a "Dança dos Famosos". A apresentadora do Multishow venceu uma edição de "A Fazenda", e é uma figura que deve chamar a atenção do público do programa.

O Extra revelou ainda que uma exigência de Luciano Huck para seguir com o formato da "Dança dos Famosos", consagrado por Faustão em seu programa, é a equipe fechar um elenco dos sonhos. Nesta lista, devem estar influenciadores, artistas e também ex-BBBs. Luciano também garantou que ele mesmo poderia convidar pessoas para o quadro.

Nomes polêmicos estão na lista da Dança dos Famosos

A lista de nomes para a nova temporada da "Dança dos Famosos" tem nomes que foram conhecidos por alguma polêmica, como a ex-BBB Ana Paula Renault, que saiu recentemente do "Fofocalizando", do SBT. Ela entrou na mira da produção do quadro assim como a cantora e atriz Maria, desclassificada do "BBB 22". Outro ex-BBB da lista é Arcrebiano Araújo, conhecido como azarão dos realities depois de passar pelo "BBB 21", "No Limite" e "A Fazenda 2021".

O jogador de vôlei Douglas Souza, que foi bastante cotado para o "BBB 22", também está na lista de possíveis nomes para a "Dança dos Famosos". A colunista Carla Bittencourt revelou que outros nomes com contratos já assinados para a disputa de dança são: a apresentadora Ana Furtado, o cantor Tierry e as atrizes Jessica Ellen e Vitória Strada.